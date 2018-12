Kaitsevägi ostab uued automaatrelvad USA relvatootjalt

«Komisjon hindas eeskätt relvade töökindlust ja vastupidavust ning majanduslikku soodsust ehk projekti kogumaksumust,» ütles kolonel Sirk. «Meie eesmärgiks on osta automaat, mis on täpne, käepärane ja töökindel erinevates ilmastiku- ning keskkonnatingimustes. Vähem tähtis ei ole ka tehingu maksumus. Siin hindasime kogu hangitava relvastuse elutsükli maksumust, mitte vaid relvade ja lisavarustuse ostuhinda ning arvestasime kulutusi, mis tuleb teha järgneva 20 aasta jooksul,» ütles Sirk.

Hankekomisjon hindas pärast märtsis Männikul läbi viidud laskmisi kolme kandidaadi pakkumust vastavalt hanketingimuste kriteeriumitele. Kolmest kandidaadist majanduslikult soodsaima pakkumuse esitanud tootja relvi kontrolliti põhjalikult tootjatehases. Hankekomisjon veendus relvatootja kirjalikkus pakkumuses esitatud relvade vastavuses hanke kriteeriumitele ja pakkumuses esitatule. Veenduti relva vastupidavuses jäätumisele, mudale, korrosioonile ja teistele keskkonnateguritele, samuti kontrolliti relvade täpsust, koormustaluvust ja ohutust. «Hankekomisjon jõudis veendumusele, et tegemist on meie nõudmistele vastava relvaga,» ütles kolonel Sirk.

Edukaima pakkuja välja kuulutamisele järgneb 14-päevane periood, mil hankel osalejatel on võimalik riigihanke tulemused vaidlustada. Raam- ja hankelepingu sõlmimiseni on kavas jõuda lähikuudel.

Hanke eesmärgiks on osta 1. ja 2. jalaväebrigaadile uued automaattulirelvad. Hankesse on kaasatud lisaks kaitseväele justiitsministeerium ning politsei- ja piirivalveamet. Tehniline spetsifikatsioon ja nõudmised relvastusele on kokku pandud kaitseväe juhtimisel.