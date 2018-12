Paljud venekeelsete koolide õpetajad käivad Venemaa korraldatud koolitustel

Postimeest nõustanud allikate sõnul on taolistel Venemaa korraldatud tasuta seminaridel, koolitustel ja täiendkursustel Pihkvas, Peterburis ning Moskvas käinud üle saja Eesti venekeelse kooli õpetaja. Kaitsepolitsei pressiesindaja Harrys Puusepp ei soovinud osalenute arvu kommenteerida, kuid kinnitas, et kapo on sellest teadlik. Tema sõnul on noored üks neist sihtrühmadest, keda Venemaa just õpetajate kaudu püüab mõjutada ning eriti taunimisväärsed on Venemaa pakutavad ideoloogilise ja kallutatud sisuga tasuta ajaloo-alased koolitus- ja õppeprogrammid, kust saadud Venemaa propagandanarratiive jagatakse hiljem Eesti õpilastele.