Itaalia prokuratuur süüdistab Salvinit maffiahaarangu ohustamises

Paremäärmusliku Põhjaliiga juht Salvini, kes on ühtlasi ka asepeaminister, tegi Twitteris positusi mafioosode vahistamise kohta Sitsiilias ja hiljem ka 15 Nigeeria kurjategija vahistamise kohta Torinos.

Torino peaprokurör Armando Spataro teatas aga, et kuigi on väljastatud 15 vahistamismäärust, ei olnud need kõik seotud maffiakuritegudega ja mis veelgi märkimisväärsem, kõiki kahtlusaluseid ei ole veel vahistatud.