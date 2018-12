Venemaa saatkond kritiseeris riigikogu toetusavaldust Ukrainale

Kommenteerides riigikogus 3. detsembril vastu võetud avaldust, milles riigikogu mõistis hukka Venemaa rünnaku Ukraina laevadele Kertši väinas, meenutas Venemaa saatkond Eestis Vana-Rooma riigitegelast Marcus Porcius Cato Vanemat, kes tavatses oma sõnavõtud Senatis lõpetada sõnadega: «Muide, ma arvan, et Kartaago tuleks hävitada».

«Selle roomlase loorberid ei anna rahu tervele reale Euroopa ja ookeanitagustele poliitikutele,» teatas Venemaa saatkond ja lisas, et nende poliitikute meelest «on Venemaa süüdi kõiges», alustades USA valimistest ja lõpetades Ühendkuningriigi referendumiga.

«Kahjuks kehtib see ka kõige selle kohta, mida me praegu Eestis näeme,» teatas Venemaa saatkond, märkides, et riigikogus vastu võetud avalduses räägitakse korduvalt Venemaa agressioonist Ukraina vastu ning kutsutakse üles lisasanktsioone kehtestama.

«Hämmastav, et (avalduses - toim.) ei ole sõnagi nende isikute kohta, kes andsid Ukraina alustele kuritegeliku käsu sõita läbi Kertši väina, eirata hoiatusi ning mitte peatuda,» seisab saatkonna avalduses. «Jääb mulje, et Kiiev oli valmis ohvriks tooma kolme laeva meeskonnad, et saada võimalus veeretada Venemaale.»

«Neilt, kes süüdistavad Venemaad, tahaks küsida: kuidas oleksid käitunud teised, nende seas ka Eesti, kui nende territoriaalvetes oleks aset leidnud samasugune rünnak?», seisab saatkonna avalduses. Venemaa saatkond süüdistab vahejuhtumis Ukraina presidenti Petro Porošenkot, kes püüab iga hinna eest kindlustada endale teist ametiaega.