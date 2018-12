Jens Stoltenberg: me tunnistame Ukraina püüdlusi liituda alliansiga

«Me tunnustasime olulist edu, mida Gruusia on reformide alal saavutanud ja tänasime Gruusiat suurte panuste eest meie missiooni Afganistanis,» sõnas Stoltenberg Brüsselis NATO kaitseministrite kohtumisel pressikonverentsil.

Kaitseministrid kordasid tema sõnul kohtumisel Gruusia ja Ukraina välisministritega üle ka NATO solidaarsuse Ukrainaga. «Me tunnistame Ukraina püüdlusi liituda alliansiga. Reformide vallas on juba näidatud edasiminekut.»

Peasekretär möönis samas, et Ukraina seisab endiselt silmitsi väljakutsetega ja NATO riigid julgustavad Kiievit reformiteel jätkama, sest see on otsustava tähtsusega rahu ja julgeoleku saavutamiseks Ukrainas.