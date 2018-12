Fotod: Helve Särgava korteriühistute ümarlauale kogunes sadakond inimest

Särgava sõnul kutsus ta tänasele ümarlauale Tallinna korteriühistute juhatuste liikmeid, aga ka korteriomanikke, kes tahavad tõstatada kitsaskohti ühistu tegevuses. «Olen viimasel ajal kohtunud mitmete korteriühistute juhatustega, kes on mulle oma muresid kurtnud. Kutsusin kokku ümarlaua, et nendest probleemidest parem pilt ette saada ja siis edasi tegutseda,» lausus Särgava.

Ta väljendas üllatust ja heameelt, et ürituse vastu nii suur osalejate huvi on. Tema sõnul saavad tänasel ümarlaual peaasjalikult sõna korteriühistute esindajad ise. “Ma soovin, et nad saaksid suud puhtaks rääkida,» sõnas Särgava.