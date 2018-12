Jeemeni mässuliste delegatsioon ja ÜRO eriesindaja saabusid Rootsi

Eelmine rahukõneluste katse tehti septembris Šveitsis, kuid see kukkus läbi.

Jeemeni valitsuse toetaja Araabia Ühendemiraadid teatas, et kavandatud kõnelused pakuvad võimaluse ligi neli aastat kestnud sõda lõpetada.

"Meil pole mingeid illusioone selles osas, et see protsess saab olema lihtne, kuid me tervitame seda elutähtsat esimest sammu," ütles välisministeeriumi eestkõneleja Heather Nauert.