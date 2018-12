Itaalia minister vallandas kõik riigi kõrgeimad tervisenõunikud

M5S on alates juunist koos paremäärmusliku Liigaga võimul olnud. Meditsiinitöötajad on ärevil, sest M5S on korduvalt avaldanud toetust teaduslikult ümber lükatud väidetele meditsiinis. Näiteks on hoogu juurde antud vaktsineerimisvastastele ja üritatud panna ühiskonda kahtlema leetrite, mumpsi ja punetiste vastu mõeldud vaktsiinis.

See on ohtlik käitumine riigis, kus leetrite vastu vaktsineerimine on niigi Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) alampiirist madalamal tasemel. WHO soovitusel peaks olema vaktsineeritud vähemalt 95 protsenti inimestest, et tekiks nn karjaimmuunsus.