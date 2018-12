Prantsuse valitsus kaalub rikaste maksu taastamist

«Kui miski ei tööta, siis ei ole me rumalad, vaid muudame seda,» ütles Benjamin Griveaux usutluses RTL raadiole. Siiski rõhutas ta, et esialgu ei ole see küsimus laual.

Benjamin Griveaux. FOTO: Vincent Isore / imago/IP3press/Scanpix

Kõrge sissetulekuga inimeste maksu kaotamine oli üks Macroni presidendikampaania võtmelubadusi. Tühistamise eesmärk oli meelitada Prantsusmaale tagasi rikkaid inimesi ja investoreid.

Selle maksu taastamine on üks niinimetatud kollavestide liikumise põhinõudmisi. Liikumine sai alguse meeleavaldustest kütuseaktsiisi vastu, kuid on nüüd laienenud liikumiseks üldise elukalliduse vastu. Teiste nõudmiste seas on kütusemaksu tõusu peatamine ja miinimumpalga tõstmine.

Griveaux palus täna, et valitsusele antaks 18 kuni 24 kuud, et meede (rikaste maksu tühistamine) saaks täielikult mõjuda. Ta lisas, et parlament vaatab tulemused üle 2019. aasta lõpus.

Kui kõnelustel meeleavaldajatega ei jõuta lahenduseni, siis valitsus loobub jaanuaris jõustuma pidanud kütuseaktsiisi tõusust, lisas Griveaux.