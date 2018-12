EL käivitab valimiste-eelse väärinfo vastase kiirhoiatussüsteemi

«Peame olema ühtsed ja ühendama jõud, et kaitsta Euroopa demokraatiat väärinfo eest. Oleme näinud katseid sekkuda valimistesse ja referendumitesse ning tõendid näitavad, et Venemaa on nende kampaaniate peamine allikas. Nende ohtude käsitlemiseks teeme ettepaneku parandada kiirhoiatussüsteemi kaudu kooskõlastamist liikmesriikidega, tugevdada väärinfot paljastavaid rühmi, suurendada toetust meediale ja teadlastele ning nõuda internetiplatvormidelt kohustuste täitmist. Võitlus väärinfo vastu nõuab ühiseid jõupingutusi,» ütles digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip pressiteate vahendusel.

Tegevuskava on vaja demokraatia ja avaliku arutelu kaitseks, pidades eelkõige silmas 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi, aga ka mitmes liikmesriigis 2020. aastani toimuvaid riiklikke ja kohalikke valimisi, teatas Euroopa Komisjon.

Väärinfo avastamise ja sellele reageerimise tõhustamise ning teadlikkuse tõstmise tegevuskavas keskendutakse neljale valdkonnale, et suurendada ELi suutlikkust ning tugevdada koostööd liikmesriikide ja ELi vahel.

- Väärinfo paremaks avastamiseks tugevdatakse strateegilise kommunikatsiooni rakkerühmi ja EL-i hübriidohtude ühisüksust Euroopa välisteenistuses ning EL-i delegatsioone naaberriikides suure hulga uute eritöötajate ja andmeanalüüsi vahenditega. Euroopa välisteenistuse strateegilise kommunikatsiooni eelarve, mille eesmärk on käsitleda väärinfo probleemi ja tõsta teadlikkust selle negatiivsest mõjust, peaks rohkem kui kahekordistuma – 1,9 miljonilt eurolt 2018. aastal 5 miljoni euroni 2019. aastal. EL-i liikmesriigid peaksid neid meetmeid täiendama, tugevdades ka oma vahendeid väärinfo vastu võitlemiseks, lisas Komisjoni pressiteenistus.

- Koordineeritud reageerimiseks luuakse EL-i institutsioonide ja liikmesriikide vaheline spetsiaalne kiirhoiatussüsteem, et hõlbustada teabevahetust ja väärinfokampaaniate hindamist ning edastada reaalajas hoiatusi väärinfo ohu kohta. Euroopab Liidu institutsioonid ja liikmesriigid keskenduvad samuti ennetava ja objektiivse teabe edastamisele liidu väärtuste ja poliitika kohta.

- Vastava tegevusjuhise allkirjastanud internetiplatvormid ja tööstus peaksid kiiresti ja tõhusalt rakendama juhisega võetud kohustusi ning keskenduma meetmetele, mida on vaja kiiresti võtta seoses Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimistega. See hõlmab eelkõige poliitreklaami läbipaistvuse tagamist, jõupingutuste hoogustamist aktiivsete võltskontode sulgemiseks, masinsuhtluse ehk niinimetatud bot’ide poolt automaatselt levitatavate teadete märgistamist ning koostööd faktikontrollijate ja teadlastega, et avastada väärinfo levitamise kampaaniaid ning suurendada kontrollitud faktidega sisu nähtavust ja levikut. Komisjon tagab Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühma abiga range ja püsiva järelevalve kohustuste täitmise üle.

- Teadlikkuse tõstmiseks ja kodanike mõjuvõimu suurendamiseks edendavad EL-i institutsioonid ja liikmesriigid meediapädevust sihtotstarbeliste programmide kaudu. Toetatakse riiklikke multidistsiplinaarseid sõltumatute faktikontrollijate ja teadlaste rühmi, et avastada ja paljastada suhtlusvõrgustike väärinfokampaaniaid.

Lisaks esitas Euroopa Komisjon kolmapäeval aruande, milles käsitletakse edusamme, mida on tehtud internetis leviva väärinfo vastu võitlemisel alates komisjoni 2018. aasta aprilli teatise esitamisest.

Euroopa Liit on aktiivselt väärinfo vastu võidelnud alates 2015. aastast. Euroopa Ülemkogu 2015. aasta märtsi otsuse järel loodi Euroopa välisteenistuse idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühm, et «võidelda Venemaa käimasolevate väärinfo levitamise kampaaniate vastu». Töörühma eesmärk on anda koos Komisjoni vastavate talitustega tulemuslikult teavet EL-i poliitika kohta idanaabruse suunal, tugevdada idanaabruse üldist meediakeskkonda, muu hulgas toetada meediavabadust ja arendada sõltumatut meediat, ning parandada EL-i suutlikkust prognoosida ja käsitleda Kremli-meelse väärinfoga seotud tegevust ja suurendada sellealast teadlikkust.

2016. aastal võeti vastu hübriidohtudega võitlemise ühine raamistik, millele järgnes 2018. aastal ühisteatis «Vastupanuvõime tugevdamine ja suutlikkuse suurendamine võitluseks hübriidohtudega».

2018. aasta aprillis visandas komisjon Euroopa lähenemisviisi ja iseregulatsiooni vahendid, et võidelda internetis leviva väärinfoga. See sisaldas kogu EL-i hõlmavat väärinfo tegevusjuhist, faktikontrollijate sõltumatu võrgustiku toetamist ja kvaliteetse ajakirjanduse edendamise vahendeid. 16. oktoobril kirjutasid tegevusjuhisele alla Facebook, Google, Twitter ja Mozilla, samuti internetiplatvorme, reklaamitööstust ja reklaamijaid esindavad tööstusliidud.