Soome politsei kahtlustab kümmet välismaalast tüdrukute vägistamises

Juurdluse juhi Markus Kiiskineni sõnul on üheksa kahtlusalust tabatud, kuid üks mees tuleb veel kinni pidada.

Varem kinni peetud üheksast mehest üks on nüüdseks vabaks lastud, aga Kiiskineni sõnul on ta endiselt kahtlusalune.

Politsei andmetel on kahtlustatavate hulgas vähemalt nelja riigi kodanikke. Mitmel on Soome kodakondsus, mõnel pagulasstaatus ja osa taotleb varjupaika.

Suurem osa kahtlusaluseid on tulnud Soome mõne aasta eest, aga üks on elanud seal juba üle 20 aasta, ütles Kiiskinen.

Juurdlus hõlmab kolme juhtumit, kus ohvriks on alla 15-aastane tüdruk. Arvatavad kuriteod on rängad laste seksuaalse väärkohtlemise ja jõhkra vägistamise juhtumid.

Lisaks sellele käsitleb juurdlus kahte kuriteojuhtumit, milles on kummaski üks kahtlusalune. Need kuriteod pandi toime Oulus Tuira linnaosas.

Kiiskinen ütles, et kaheksa kahtlusalust olid omavahel tuttavad ja ülejäänud kahes juhtumis kahtlustatud tundsid teineteist, aga pole teada, kas kõik kümme olid üksteisega tuttavad.

Politsei hoiatas eile, et Oulu kandis on esinenud juhtumeid, kus võõrpäritolu mehed on sotsiaalvõrgustike kaudu alaealisi tüdrukuid endaga kontakti võtma meelitanud.