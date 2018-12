Tulevikus veab Tallinnas sõitjaid vaid TLT

Linnavalitsus valmistab ette volikogu otsuse eelnõu, millega antakse kõikide Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordiliinide teenindamine üle TLT-le niipea, kui on lõppenud riigihanke tulemusena aktsaiaseltsiga MRP Linna Liinid sõlmitud leping. 2014. aastal sõlmitud leping lõppeb 31. märtsil 2022 ning selle kogumaksumus on 42 300 000 eurot (ilma käibemaksuta).

MRP Linna Liinid teenindab Tallinnas 11 liini. Firma käes on bussiliinid nr 2, 12, 13, 20, 20A, 25, 39, 49, 57, 59 ja 65. Ülejäänud liinidel veab sõitjaid TLT, Tallinnas kokku on umbes 80 bussiliini.

Suvel tekkis linnavalitsuses paanika, kui selgus, MRP Linna Liinidel on üsna suur maksuvõlg. Samuti olevat ettevõttel olnud raskusi liisingumaksete tasumisega, nii et liisingufirma esindajad käisid isegi linnaisadele oma muret kurtmas. Igatahes peeti linnavalitsuses mitu kriisikoosolekut ja arutati, mida teha, kui tõepoolest tuleb päevapealt MRP teenindada olevad liinid üle võtta.

Kevadel sai MRP Linna Liinide omanikuks Rein Vinni kõrval APW Varahaldus OÜ, mille omanik on Aivo Pärn. Vinnile kuuluvat nüüd vaid kümme protsenti firmast. Pärn kinnitas toona Postimehele, et liisingufirmaga klaaritakse asjad ära ning lahendatakse ka kõik muud probleemid. Täna näitab äriregister, et maksuvõlga pole ei MRP Linna Liinidel ega selle ühel omanikul APW Varahaldusel.