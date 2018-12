Putin ähvardas USA tuumaleppest lahkumisel võidurelvastumisega

Venemaa presidendi hoiatus tuli päev pärast seda, kui Ühendriikide välisminister Mike Pompeo ähvardas 60 päeva pärast keskmaa tuumajõudude (INF) lepingust lahkuda, kui Venemaa selle aja jooksul lepingu täitmise juurde ei naase.

«Mis vastuse peaksime omaltpoolt andma? Lihtsa: siis me teeme seda sama,» ütles president samal ajal tõdedes, et Venemaa on tuumaleppe hävitamise vastu. Samuti rõhutas president täna Moskvas ajakirjanikele, et USA pole esitanud mingeid tõendeid selle kohta, et Venemaa on rikkunud tuumajõudude lepingut.

«Härra Pompeo avaldus on mõnevõrra hiljaks jäänud, kõigepealt USA teatas ikka sellest, et kavatseb INF-i üles öelda, ja juba pärast hakati otsima põhjendusi, miks seda teha,» rõhutas Putin. «Kõige tähtsam põhjendus on, et me midagi seal rikume. Seejuures mingeid tõendeid rikkumise kohta ei esitata.»

USA teatel rikub INF-lepingut Vene maismaal baseeruv tiibrakett Novator 9M729, NATO koodnimetusega SSC-8. Washingtoni väitel annaks see Moskvale võime anda Euroopale tuumalöök sisuliselt eelhoiatuseta.

Vene riigipea sõnul soovib USA üksnes otsida võimalusi tuumaleppega keelustatud relvade omamiseks ja seetõttu tahetakse tuumaleppest lahkumisel süüdlaseks teha Venemaa.

«Õigupoolest tegid nad otsuse juba ammu, aga hoidsid seda saladuses ja arvasid, et me ei märka. Kõik, nende rakettide väljatöötamine, oli Pentagoni eelarves, aga nad avalikustasid selle alles pärast seda, kui taandumine teatavaks tehti,» sõnas Putin.

«Nende järgmine samm oli leida süüdlane: Lääne inimese jaoks on kõige lihtsam ja harjumuspärasem süüdistada Venemaad. See ei ole nii, meie ei ole selle lepingu lõhkumise vastu, aga kui see juhtub, reageerime vastavalt,» hoiatas ta.