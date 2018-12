Siseministeerium leiab, et selline määrus on Euroopas hädavajalik, sest viimaste uuringute järgi toimub kõige suurem radikaliseerumine just internetis. Samuti ei varja ministeerium, et ka Eestis on juba olnud esimesi terroristlike postituste algeid, mis pole siiski õnneks suurt avalikku tähelepanu pälvinud. Seni on olnud tegemist propagandamaterjalide jagamisega foorumites ja kodulehtedel, mis on enamasti tehtud teadmatusest või uudishimust.