Ukraina vaimulik: kiriku iseseisvus on Ukraina rahvuse ja riigi säilimise küsimus!

Kõigepealt, sotsioloogiliste küsitluste andmetel peab üle 70 protsendi Ukraina elanikest end õigeusklikuks. Ukrainas elab ligi 30 miljonit õigeusklikku. (Iseseisvudes saab Ukraina kirikust maailmas suuruselt teine õigeusu kirik Venemaa järel ja Rumeenia ees – J. P.) Tähtis on mõista, et õigeusu tava seob kohalikud kirikud selliste teguritega nagu rahvas ja selle riiklus.

Apostlite õigus (õigeusu kiriku kaanonid – J. P.) ütleb, et igal rahval on oma piiskop, iga rahva kirikul on oma administratiivne juht, kes on juhina sõltumatu teistest kohalikest kirikutest. Kirikut võrreldakse tihti laevaga: autokefaalia on sel juhul nagu veekindel vahesein laeval. Normaalolukorras ei sega vaheseinad laeva töötamist, aga kui midagi juhtub, siis vaheseinad sulguvad ning katastroof laeva ühes osas ei kandu edasi laeva teistesse osadesse. Kui negatiivsed nähtused tabavad ühte kohalikku kirikut, siis teised kirikud võivad end selle eest kaitsta.