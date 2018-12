Saaremaa soovib lasteaedade toidusoodustused alles jätta

Sellele soovile on abivallavanem Helle Kahmi sõnul siiski vaja ka volikogu kinnitust.

Soodustuse teema tuli hiljuti üles seoses viie lasteaia hoolekogude pöördumisega, milles muretseti, et endistes valdades kehtinud toiduraha soodustused uues vallas kaovad.

Vallavalitsus vastas toona, et olukord on ebavõrdne, kuna osas valdades soodustust ei olnud ning nüüd on ühises vallas erinevates lasteaedades erinev kord. Volikogu võttis hiljuti vastu ka määruse, mille järgi jääb edaspidi kogu toiduraha vanemate kanda. Nüüd soovitakse soodustused ikkagi taastada.