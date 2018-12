Minister: Prantsusmaa 2019. aastal bensiiniaktsiisi ei tõsta

1. jaanuariks kavandatud aktsiisitõusust loobutakse kogu 2019. aastaks, lausus Francois de Rugy telekanalile BFM. Sellege loodab valitsus leevendada kartusi, et tõus lükatakse edasi vaid selleks, et see meeleavalduste lõppedes siiski kehtestada, lausus ta.