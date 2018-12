Luksemburgist võib saada esimene tasuta ühistranspordiga riik.

Luksemburg on varemgi ühistranspordi edendamiseks samme astunud. Sel suvel said tasuta sõiduõiguse kõik nooremad kui 20 aastased ning ühistranspordipiletid muudeti väga odavaks - kaks eurot maksva piletiga saab sõita kaks tundi, mis väikeses Luksemburgis on piisav, et ühe piletiga soovitud sihtkohta jõuda.