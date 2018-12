Vootele Hansen lahkus sotside hulgast

Hansen valiti riigikokku 1992. aastal Isamaa nimekirjas. 1998. aastast alates Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, tollal Mõõdukate nime all tegutsenud ühendusse kuuluv Hansen on riigikokku valitud veel kahel korral, ta oli Andres Tarandi jõulurahuvalitsuses keskkonnaminister. 2012 alates on ta inimõiguste instituudi juht.