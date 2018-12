USA linn tühistas koolilapse palvel lumesõja keelustanud seaduse

Colorado osariigis Severance'i linnas elav 9-aastane Dane Best pidas ligikaudu sada aastat kehtinud seadust rumalaks, sest see keelas lumepallisõja. Poiss tunnistas, et vahel on ta seda seadust isegi rikkunud, ent kuna seadusest üleastumine talle ei meeldi, otsustas ta astuda sammu selle muutmiseks.

Koolilapsed said seadusest teada kooliekskursioonil linnavalitsusse, kus neile üllatavalt teatati, et lumepallide viskamine on linnas keelatud. Lapsed olid õnnetud, et on enda teadmata sageli seadust rikkunud.