Miks süüdistab USA Venemaad tuumaleppe rikkumises?

USA president Donald Trump ähvardas oktoobris astuda välja 1987. aastal sõlmitud tuumaleppest, mis keelas 500-5500-kilomeetrise tegevusraadiusega tiibrakettide, samuti raketi stardiseadeldiste ja tugivarustuse tootmise ja katsetamise.

Esimest korda levisid teated Venemaa-poolsest tuumaleppe rikkumisest juba 2014. aastal. Nimelt avaldas väljaanne New York Times, et Washington kahtlustab Venemaad INF-leppe rikkumises. Väidetavalt saatis USA tollane president Barack Obama oma Vene ametivennale Vladimir Putinile sellel teemal ka kirja.

Ajalehe väitel alustas Venemaa uue relvasüsteemi katsetamist juba 2008. aastal, ent Obama ei soovinud Venemaad leppe võimalikus rikkumises avalikult süüdistada. Presidendi administratsioon olevat soovinud Venemaaga kompromissile jõuda teemat avalikult arutamata, ent Venemaa eitas juba siis leppe rikkumist.

Trumpi administratsioon esitas ultimaatumi

Sel sügisel teatas president Donald Trumpi administratsioon, et Venemaad süüdistatakse INF-leppe rikkumises seoses Vene maismaal baseeruv tiibraketiga Novator 9M729, NATO koodnimetusega SSC-8.

Tiibraketi Novator 9M729 süsteemide ja väljatöötamise kohta on teada väga vähe detaile, ent USA luurekoordinaatori (DNI) Dan Coatsi sõnul alustas Venemaa relvasüsteemi väljaarendamist 2000. aastate keskel.

Seejuures arendati kõnealust tiibraketti teiste relvasüsteemide varjus ja neile väga sarnaselt, näiteks sarnaneb see Iskander raketisüsteemile. Coatsi teeb murelikuks asjaolu, et Venemaa varjab Novator 9M729 raketisüsteemi arendamise eesmärki.

«Kui Coatsi aruanne on täpne, siis on selge, et Venemaa püüdis varjata oma püüdlusi testida keskmaa relvasüsteemi, mis on INF-leppe põhjal keelatud,» ütles Venemaa ajakirjanik ja sõjaväeekspert Alexander Golz, kes usub, et USA väited on tõesed.

Sel nädalal hoiatas Ameerika Ühendriikide välisminister Mike Pompeo Venemaad, et USA lahkub keskmaa tuumajõudude (INF) lepingust 60 juhul, kui Venemaa ei naase 60 päeva jooksul selle täitmise juurde.

Kas 9M729 kujutab endast Euroopale ohtu?

USA võimud ei ole avaldanud Novator 9M729 raketisüsteemi ametlikku ulatust, aga nad on veendunud, et see ületab INF-leppega sätestatud piirmäära, milleks on 500-5500-kilomeetrit.

USA mõttekojas Brookings Institution töötav desarmeerimisekspert Steven Pifer arvab, et raketisüsteemi ulatus võib olla suur.

«Ma kahtlen, et Venemaa rikuks INF-lepet lihtsalt selleks, et arendada relvasüsteemi, mis ületab lubatud 500 kilomeetri piirmäära vaid veidi,» ütles Pifer. «Ükskord hindasin ma selle süsteemi ulatuseks 2000 kilomeetrit, aga see oli vaid hinnang.»

Washington usub, et relvasüsteem võib olla valmis positsioonile paigutamiseks.

2017. aasta veebruaris kirjutas New York Times uute relvasüsteemidega varustatud Venemaa üksuste tegevusest mitmes riigi piirkonnas. USA luurekoordinaatori (DNI) Dan Coats hoiatas, et mitme üksuse avastamine kujutab endas otsest ohtu suuremale osale Euroopast ja osale Aasiast.

USA vaatlejate sõnul on uued raketisüsteemid väga sarnased olemasolevatele süsteemidele, need on kompaktsed, mobiilsed ja raskesti jälgitavad.

Venemaa eitab süüd

Möödunud aasta detsembris tunnistas Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova esmakordselt 9M729 raketisüsteemide olemasolu, aga tema sõnul ei riku üksi relv INF-lepet.