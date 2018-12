Video: Venemaa kaitseministeerium tutvustas uut laserrelva

«Laserrelvade arendamises on aset leidnud märkimisväärne areng,» ütles ta siis. «See pole enam lihtsalt idee või plaan. See pole isegi mitte üksnes tootmise algusfaasis. Oleme ühe sammu võrra oma rivaalidest ees.»

Vene kaitseminister Juri Borissov ütles intervjuus uudisteagentuurile TASS, et laserrelv suudab hävitada sihtmärgi sekundi murdosa jooksul. Siiski on avalikkusele relva kohta vähe detaile jagatud.

«Arvatakse, et tegemist on õhukaitsesüsteemiga, mis suudab tuvastada vaenulikud õhusõidukid ja raketid ning need alla tulistada,» kirjutas kohalik meedia.