Linnamuuseumis mängitakse nädalavahetusel muuseumimängu «Üle linna jõulud»

Jõuluvana kõrval astuvad üles mitmekesised «vanad», kes tutvustavad eri tahke tänapäevase pühadekombestiku kujunemisest. Lisaks pääseb neil päevil Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis esmakordselt bastionikäikudesse ilma giidita, oma käe peal ringi kõndima.

Jõulumängus astuvad üles nii Fotomuuseumi fotovana, Tallinna vene muuseumi koolipapa, Linnamuuseumi jõuluvana kui ka Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi tornivaht, kes kannab linnas hoolt jõulurahu eest. Kõlab advendiaja muusika ammustest aegadest ja tänapäevast.

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi vanades kaitsetornides võtab külalisi vastu tornivaht ja nii Kiek in de Kökis kui Lühikese jala väravatornis saab kuulata kontserte. Avatud on bastionikäigud ja Neitsitorni kohvik.