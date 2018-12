Riik hakkab kaitseväekohustuslastele dokumente saatma e-kirjaga

Muudatuse kohaselt arendatakse teabeväravat eesti.ee selliselt, et kaitseväekohustuslastele luuakse teabeväravasse postkast, mistõttu ei oma enam tähtsust, kas inimene on eesti.ee aadressi sidunud oma isikliku e-posti aadressiga või mitte.

Eelnõu seletuskiri toob esile, et 90 protsendil juhtudest saadetakse dokumendid paberil posti teel või antakse allkirja vastu. Samas on tuhandete kutsete kättetoimetamine on raskendatud, mistõttu paljud neist jäävadki kätte toimetamata kaitseväekohustuslase muutunud elukoha ja iganenud aadressandmete tõttu või kaitseväekohustuslaste soovimatuse tõttu dokumente ning nendega kaasnevaid kohustusi vastu võtta.

Ka toob seletuskiri esile, et märkimisväärne osa kaitseväekohustuslastest on asunud elama või töötama välisriiki, mistõttu on sageli nende kontakti saamine raskendatud või võimatu. Näiteks oli 1. jaanuar 2018.a seisuga arvelolevatest kutsealustest märkinud rahvastikuregistris elukohaks välisriigi 4533 kutsealust ning 283 juhul on inimene andnud teada, et elab välisriigis. 993 kutsealuse elukoha andmed olid teadmata.