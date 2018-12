Kohus mõistis kaht turvameest tulistanud vanuri 15 aastaks vangi

Tulistamise eest mõistis kohus mehele 13-aastase vangistuse, millele liitis ebaseadusliku relvade ja laskemoona hoidmise eest kaheaastase vangistuse.

Prokurör nõudis 16-aastast vangistust

Prokurör nõudis novembri lõpus Harju maakohtus mullu suvel Tallinnas Kopli liinidel kaht turvatöötajat tulistanud mehele liitkaristusena 16-aastast vangistust.

Põhja ringkonnaprokurör Katrin Pärtlas nõudis Alexander Yakimenkole 16-aastast vangistust liitkaristusena kahe inimese mõrvakatse ning tulirelvade ja laskemoona ebaseadusliku käitlemise eest. Pärtlase sõnul on menetlusega on tuvastatud, et kogu sündmus kestis alla minuti.

«Süüdistatav kasutas tulirelva, mille tagajärjel said turvamehed raskeid tervisekahjustusi. Ainult tänu arstidele on need inimesed täna elus, kuigi nende elukvaliteet on ilmselgelt langenud ning kõik see, mis turvameestega on tol päeval juhtunud, on tekitanud ka suuri kannatusi nende lähedastele,» ütles prokurör.

Ta lisas, et hiljem leiti Yakimenko elukohast hulgaliselt erinevaid tulirelvade osi ning tuhandeid padruneid.

«Karistuse küsimisel lähtun süüdistatava süü suurusest ning leian, et kohtualuse süü on suur. Palun kohtul mees kuritegude toimepanemises süüdi tunnistada ning mõista talle liitkaristuseks 16 aastat reaalset vangistust. Lisaks jään seisukohale, et kannatanute tsiviilhagid on õigustatud ning palun kohtul need ära kinnitada,» ütles Pärtlas.

Yakimenko kaitsja Vladimir Sadekov palus kohtul arvestada süüdistatava vanust, piirduda karistamisel vanglas oldud ajaga ning määrata ülejäänud karistus tingimisi katseajaga.

Kohtuprotsess on alates suvest veninud, kuna Yakimenkot tabas mai lõpus insult. Alates juunist on kohtuprotsess kulunud vaidlustele, kas Yakimenko on võimeline oma tervisliku seisundi tõttu kohtuistungitel osalema. Kohtunik Piret Liivo otsustas 13. novembril toimunud istungil, et kohtualuse tervislik seisund võimaldab tal istungitel osaleda.

Prokurör süüdistas Yakimenkot kahe inimese mõrva katses

Põhja ringkonnaprokurör Katrin Pärtlas ütles 14. mail alanud kohtuprotsessi avakõnes, et prokuratuur süüdistatab Alexander Yakimenkot kahe inimese mõrva katses ja ebaseaduslikus tulirelva, tulirelva oluliste osade ja suures koguses laskemoona käitlemises.

Süüdistuse kohaselt viibis Vene kodanik Yakimenko 2. juulil 2017 kella 11 paiku Tallinnas Liinivahe 17 asuvas mahajäetud majas, mis oli turvaettevõtte K-Security valvatav objekt ning kõrvalistel isikutel oli seal viibimine keelatud. Kuna objektilt tuli häire, läksid sündmuskohale oma ametikohustusi täitma turvatöötajad Marko ja Olev. Turvatöötajad saabusid sündmuskohale kumbki oma teenistusautoga.

Nagu kirjeldas üks kannatanutest, oli see, mis edasi juhtus, täiesti ootamatu ja pigem USA action-filmide stsenaariumile vastav kui midagi sellist, mida oleks osanud oodata siin Eestis. Nimelt hakkas Alexander Yakimenko maja ees kannatanuid tulistama tal kaasas olnud 9x18-kaliibrilise Makarovi püstoliga.

Kõigepealt ründas Yakimenko Olevit, tulistades teda ühel korral kõhu piirkonda ja seejärel ründas ta Markot, tulistades teda kahel korral. Laskmise käigus tulistas Yakimenko ka endale kuuli vasakusse kätte. Kuul eemaldati temalt operatsiooniga Lätis, kuhu mees pärast tulistamist põgenes.