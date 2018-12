Moebrändi Ted Baker asutaja võttis aja maha

Rohkem kui 200 töötajat rääkisid välja, kuidas nendega on Ray Kelvin käitunud: sealhulgas sunnitud kallistused kui ka kõrva suudlemised.

Ray Kelvin on kommenteerinud ahistamissüüdistust, kui tõsist ja muret tekitavat probleemi, lisades, et ta peab Ted Bakeri nõukogu ja juhatuse otsust uurida juhtumit ainuõigeks.

«Ted Baker on mu elu ja hing olnud 30 aastat,» ütles Kelvin. «Ma armastan firmat ja hoolin kolleegidest. Sellepärast olen otsustanud ajutiselt töölt eemalduda,» lisas Kelvin.

Ettevõte on palganud advokaadibüroo, et nad viiksid läbi ahistamissüüdistuste uurimise ning uurimise ajal moebränd kommentaare ei anna.

David Bernstein, kes on juhatuses, ütles: «Olen kindel, et ettevõte on tugev ja jätkab pikaajalise kasvu strateegiaga.»