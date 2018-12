Kanada kohus: Huawei finantsjuhti kautsjoni vastu mitte vabastada

Advokaat andis mõista, et kuna Huawei finantsjuhi liikumises on võimalik näha USA-sse reisimisest hoidumist pärast seda, kui ta sai teadlikuks juurdlusest pettuse suhtes, tal puuduvad sidemed Kanadaga ja tal on sidemed ja ligipääs suurele varandusele, on Mengi puhul olemas põgenemisrisk.