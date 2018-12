Brasiilias hukkus pangaröövlite ja politsei tulevahetuses 12 inimest

Milagresi linnapea Lielson Landin ütles päevalehele Folha de São Paulo, et tulevahetuses hukkus kuus kurjategijat ja kuus pantvangi.

Linnapea sõnul on viis hukkunud pantvangi sama pere liikmed ja neist kaks on lapsed.

Ceará osariigi julgeolekuministri André Costa sõnul peab juurdlus välja selgitama tapetute isikud ja nende surma asjaolud. Ta ei öelnud, kelle kuulide läbi pantvangid surma said.

Landim oli esialgsetele andmetele toetudes öelnud, et tema arusaama järgi «tapsid kurjategijad pantvangid ja politsei tappis kurjategijad.»

Selles lisati, et kuus jõuguliiget sai surma ja «veel kuus inimest suri kuulihaavadesse.»

Brasiilia on üks maailma kõrgeima vägivallatasemega riike. Eelmisel aastal pandi riigis toime 64 000 mõrva, mis teeb 30,8 mõrva 100 000 elaniku kohta. See näitaja on kolm korda kõrgem tasemest, mida ÜRO peab endeemiliseks vägivallaks.