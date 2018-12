Kreeka peaminister lõpetas tüli Venemaaga

«Me peame edasi vaatama... see juhtum on lõppenud,» ütles Tsipras ajakirjanikele Kremlis pärast kohtumist Vene presidendi Vladimir Putiniga.

«Tahan rõhutada, et me ei nõustunud siis ja ei nõustu praegu meie diplomaatide väljasaatmise põhjustega,» sõnas Putin.

Tsipras möönis, et dialoog Venemaaga ei ole alati lihtne, nagu näitas möödunud suvi. «Kuid on meie soov, et meie suhted jääksid stabiilsele rajale, mille nimel me oleme teinud nii suuri jõupingutusi,» ütles ta.