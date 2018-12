USA kritiseeris Marrakechi kohtumise eel ÜRO ränderaamistikku

Ühendriigid teatasid pikas avalduses, et ränderaamistik on "ÜRO katse edendada globaalset valitsemist riikide suveräänse õiguse arvelt juhtida oma immigratsioonisüsteeme".

Mittesiduv pakt on muutunud sihtmärgiks parempoolsetele ja populistlikele poliitikutele, kes on mõistnud selle hukka kui rünnaku riiklikule suveräänsusele.

Washington esitas vastuväited mitmele raamistiku sättele, muuhulgas klauslile, milles kuulutatakse, et migrantide kinnipidamine peaks olema "viimane abinõu", öeldes, et see on vastuolus USA seadusega.

Ühendriigid on mures ka asjaolu pärast, et raamistik "alahindab immigratsiooni kulusid sihtriikidele" näiteks "tööhõivevõimaluste kadumise" näol piiratud oskustega tööliste jaoks ning "avalikele teenustele asetatava koormuse" kujul.

ÜRO on tõrjunud kriitikat ränderaamistiku aadressil sõnumiga, et dokument on mittesiduv ning see on tunnistus vajadusest rahvusvahelise koostöö järele rände vallas.