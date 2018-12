Jeemenis on ÜRO hinnangul juba 20 miljonit inimest piisava toiduta

Tegemist on 67 protsendiga kogu Jeemeni rahvastikust. ÜRO abiagentuurid peavad olukorda äärmiselt murettekitavaks.

ÜRO on nimetanud Jeemeni sõda maailma rängimaks humanitaarkriisiks.

WFP pressiesindaja Hervé Verhooseli sõnul on plaan töös olnud juba mitu kuud ja selle raames peaks toiduabi jõudma jaanuaris 12 miljoni inimeseni praeguse umbes 7-8 miljoniga võrreldes.

Sihtrühmaks on umbes 3 miljonit naist ja last, kellel on vaja eriabi toitainepuudulikkuse vältimiseks. Verhooseli sõnul vajaks programm "turvalist, kohest ja piiranguteta ligipääsu toidu ja teiste vajalike kaupade jaoks".