NYT: Trumpi väimees nõustas ajakirjaniku mõrva järel Saudi kroonprintsi

Ametlikult on teada, et Kushner ja USA presidendi riikliku julgeoleku nõunik John Bolton helistasid Saudi kroonprintsile nädal pärast ajakirjaniku kadumajäämist. Valge Maja sõnul palusid nad Saudi Araabia valitsusel tagada uurimisprotsessi läbipaistvus.

New York Times'i allikate sõnul suhtles Kushner Saudi Araabia kroonprintsiga aga ka eraviisiliselt ja pakkus oma nõu.

Teadaolevalt on Kushner olnud kroonprintsi kõige olulisem kaitsja ja soovitanud president Trumpil samuti kroonprintsi selja taga seista, kuna Saudi Araabia näol on tegemist USA olulise partneriga Lähis-Idas. Seda isegi hoolimata asjaolust, et USA Luure Keskagentuuri (CIA) raporti kohaselt tellis ajakirjaniku mõrva kroonprints Mohammed bin Salman.