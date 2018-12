Jälitusfoto: palgamõrvar Imre Arakas käis maskeeritult ohvrit «jahtimas»

Toas olnud diivanilt leidsid politseinikud valge paberilipaka, millele oli eesti keeles kirjutatud «James Gately, Dublini kriminaal». Paberil oli ka üks Newrys asuv aadress ja ingliskeelne kiri «eight row, Google images» (Kaheksa rida, Google pildid). Politseinikud said Arakalt kätte ka krüpteeritud Blackberry mobiiltelefoni, mille avamiseks oli tarvis salasõna. Kui politsei tuppa sisse tungis, oli telefon avatud olekus ja üks politseinikest tegi telefonis olnud tekstisõnumitest pilte, enne kui need telefonist kustusid.

Arakas oli sõnumites kirjutanud: «Tundub, et on võimalik ta maha võtta, kui ta tuleb autost välja ja kõnnib esiukse juurde. Probleem on selles, et seal ei ole ennast kuskile peita. Summuti oleks hea ja samuti oleks väga hea, kui relv oleks täpne. Tõenäoliselt piisab ühest lasust pähe distantsilt. See on võimalik, ma vaatan, mida ma saan teha. Kõike paremat.»