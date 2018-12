Malmös toimus kaks plahvatust, kannatanu võitleb elu eest!

18ne aastast poissi, kes võitleb praegu oma elu eest haiglas, kahtlustatakse kaasosalisena plahvatustes.

Uurimise käigus on teada saadud, et pommid on ise tehtud ja need plahvatasid Malmös elumaja juures.

FOTO: TT

Paar minutit varem, enne teist plahvatust, said päästjad teate, et on plahvatus toimunud tänaval Västra Söderkulla, Malmös.

«Mees (vigastatud) on vahi all kaasosalisena esimese plahvatusega ning me praegu uurime, kas on teisi veel,» rääkis Malmö politsei pressiesindaja Anna Göransson Rootsi uudisteagentuurile TT.

«Siiani otsime asitõendeid ja vihjeid, varsti alustame ka naabrite ülekuulamist,» ütles Göransson.