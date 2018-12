Amnesty kutsus üles Boko Harami metsikuste põhjalikule uurimisele

ICC peaprokurör Fatma Bensouda alustas esialgset Boko Harami kuritegude uurimist juba 2010. aastal ja selle aluseks oli kaheksa juhtumit, mis liigitusid sõjaroimadeks ja inimsusevastasteks kuritegudeks. Muu hulgas sisaldavad need pühasõdalaste sooritatud massilisi inimrööve, tsiviilisikute mõrvu, rünnakuid koolidele, seksuaalvägivalda ja laste kasutamist konfliktis.

Nigeerias baseeruv Boko Haram on üheksa aasta jooksul röövinud tuhandeid inimesi, kellest enamik on lapsed. Džihadistid röövisid 2014. aasta aprillikuus rohkem kui 200 koolitüdrukut Chibokis ja hiljem veel lapsi Yobe osariigis.

Enesetapurünnakuid korraldatakse mošeedes, turgudel ja põgenikelaagrites, sageli kasutatakse selleks lapsi. Boko Haram tähendab hausa keeles "Lääne haridus on kurjast" ja rühmitus võitleb šariaadiseadustel põhineva riigi loomise eest.

2015. aastal jagunes rühmitus kaheks haruks, millest üks sõlmis sidemed äärmusrühmitusega Islamiriik (IS).

Ainuüksi Nigeerias on Boko Haram tapnud viimase üheksa aastaga üle 27 000 inimese ja vägivalla tõttu on 1,8 miljonit inimest sunnitud kodunt põgenema.

Juulist alates on rühmitus teinud vähemalt 17 rünnakut Nigeeria sõjaväebaasidele Tšaadi järve piirkonnas. Hiljuti teatas IS, et tema võitlejad tapsid 15.-21. novembrini Nigeerias ja Tšaadis viies operatsioonis 118 inimest.