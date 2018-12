Et Tihhonova on Putini tütar, paljastas 2015. aastal ajakirjanik Oleg Kašin.

Maailma rock’n’roll’i konföderatsiooni WRRC õigusküsimuste asepresident Manfred Mohab ütles toona Reutersile, et tunneb Tihhonovat töö kaudu. Küsimusele, kas Tihhonova on president Putini tütar, noogutas mees pead ja kinnitas, et jah.