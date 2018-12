OTSEÜLEKANNE: tänavune inimõiguste aastakonverents räägib väärtuskonfliktidest

Ajakava

9-9.30 Avakõned

Vootele Hansen, Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees

Eiki Nestor, Riigikogu esimees

Ph.D Mart Nutt, Riigikogu liige, konverentsi peakorraldaja

Prof. Leonhard Lapin, Eesti kunstnik, arhitekt ja luuletaja, Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor

9.30-11 I paneel: Väikeriik kui võrdne partner

Väikeriikide arvuline ülekaal ÜROs on kinnitus selle kohta, et nende hääl on rahvusvahelises suhtluses üha olulisem. Just seepärast, et väiksed ei ole alati maailmas kuuldavad, tulekski neil ära kasutada oma tugevust – võimet teha tõhusat koostööd.

Väikeriigid, keda ei kammitse liigne riiklik bürokraatia, suudavad olla praktilised ja paindlikud ning muutustega dünaamilisemalt kohaneda. See muudab nad ka suurtele tõhusaks partneriks, sest nad toovad kaasa uusi ideid.

Miski ei ohusta väikeriike rohkem kui rahvusvahelise õiguse jalge alla tallamine. Kuid selleks, et seda õigust kaitsta, on vaja ühiseid pingutusi. Et tagada väikeriikide ja nende inimeste õiguste kaitse, peavad väikeriigid selle teema rahvusvahelisel areenil jõuliselt tõstatama.

Eesti mõistab väikeriikide koostöö tähtsust ning on valmis esindama ja kaitsma kõigi väikeste huve rahvusvahelisel areenil, sealhulgas ka ÜRO Julgeolekunõukogus mitte-alalise liikmena.

Pasi Patokallio, suursaadik, välispoliitika ja relvastuskontrolli ekspert

Jens Ole Bach Hansen, Taani diplomaat, ÜRO kestliku arengu eesmärkide eestvedaja

Raimonda Murmokaitė, suursaadik, Leedu välisministeeriumi julgeolekupoliitika osakonna direktor

Paul Teesalu, Eesti välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler

Moderaator: Evelyn Kaldoja, ajakirjanik, Postimees

11:20-12:50 II paneel: Kas inimõigustel on tulevikku?

Maailmas, kus tõstab pead sallimatus ja kerkib poliitareenile äärmuslikke populiste, on traditsioonilised inimõigused järjest tahaplaanile tõugatud. Kas inimõigused vajavad uut reguleerimist? Kas populistlik vastandamine, vaadete lahterdamine, ksenofoobne ja misogüünne maailmapilt on märguandeks, et inimõiguste organisatsioonid peaksid leidma uue sünergia nii rahvusvaheliste kui ka kohalike inimõigusliikumiste vahel?

Inimõigused on palju enamat kui poliitiline programm – tänapäeva maailmas tuleb neid vaadelda kui geopoliitilisi, tehnoloogilisi, kultuurilisi, riiklikke strateegiaid, mis tagavad vaba ja võrdse arengu. Lisaks esitavad inimõiguste kaitsele väljakutse uued julgeolekuohud: terrorism, rahvusvahelise õiguse eiramine ning kontrollimatu ebaseaduslik migratsioon, millega kaasneb ka inimkaubandus.

Riigid peavad ühest küljest tagama inimestele uutes oludes julgeoleku, kuid samal ajal ei tohi nad ise ohtu seada inimõigusi. Need on demokraatlike väärtuste kaitsmisel kõige suuremad väljakutsed.

John Dalhuisen, Inimõiguste ja pagulasküsimuste ekspert, Euroopa Stabiilsusinitsiatiivi (ESI) vanemteadur

Jean-Yves Camus, Politoloog, populistlike ja paremäärmuslike liikumiste ekspert

Prof Ph.D Alison Brysk, rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste ekspert

Nina Reiners, politoloog, rahvusvahelise õiguse ekspert

Liisa Pakosta, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

Moderaator: Hannes Vallikivi, advokaat ja õigusteadlane

13:40-15:10 III paneel: Algoritmid ja inimõigused

Õigus eraelu puutumatusele on iga inimese põhiõigus, mille tagavad inimõiguste ülddeklraratsiooni artikkel 12 ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste artikkel 17.