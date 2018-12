Kärpeid lubanud Trump tõstaks hoopis kaitsekulud 750 miljardile dollarile

Politico allikate sõnul ilmnes see summa Trumpi läinud teisipäevasel kohtumisel Mattise ning esindajatekoja vabariiklaste relvajõududekomisjoni esimehe Mac Thornberry ja senati sama komisjoni juhi Jim Inhofe’iga.

«See on 750 [miljardit dollarit]. Kaitseminister Mattis sai selle summa lõunasöögil presidendiga,» ütles üks valitsusametnik anonüümsuse tingimusel.

Summa on suurem kui Mattise ja teiste kõrgete kaitseametnike varem välja käidud 733 miljardi dollarine ettepanek.

Samuti on see kannapööre Trumpi jaoks, kes nimetas hiljuti 2019. aasta 716 miljardi dollarist kaitse-eelarvet hullumeelseks ja ütles, et 2020. aastal vähenevad kaitsekulutused 700 miljardile dollarile.

Mattis ja kõrged sõjaväelased on kulutamise kärpimist 700 miljardile dollarile avalikult kritiseerinud ja üleeile kirjutas Politico, et sellest plaanist on loobutud.