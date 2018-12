Uued valimised Rootsis üha lähemal: Keskpartei ei luba sotse võimule

«Viimasel viiel ööpäeval olen ma ise ja Keskpartei töötanud päeval ja ööl, et panna seda koostööd toimima, kuid kahjuks pole see õnnestunud,» lausus Lööf.

Tema sõnul esitas Keskpartei Sotsiaaldemokraatlikule Parteile terve rea nõudmisi, et lubada neid võimule: muuhulgas sooviti avatumat ja paindlikumat tööturgu ning tööturu ja elamuturu reformi.

«Me oleme teinud edusamme terves reas poliitilistest küsimustes, aga endiselt püsivad liiga suured erinevused, et Keskpartei võiks lubada Stefan Löfvenil saada peaministriks. Seepärast olme otustanud partei juhtkonnas ja parlamendifraktsioonis hääletada peaministrihääletusel tema vastu,» selgitas Lööf tänasel pressikonverentsil.

Tema sõnul on üheks oluliseks põhjuseks, mis takistab koostööd, Löfevni soovimatus katkestada koostööd Vasakparteiga.

Erakonna esimees Jan Björklund kirjutas pärast Lööfi avaldust Twitteris, et nemad langetavad mõlemas küsimuses otsuse homme toimuval Liberaalide volikogul.

Seni kõigist võimukõneluste voorudest kõrvale jäänud Rootsi Demokraatide juht Jimmie Åkesson ütles, et Keskpartei seisukohavõtt on nende vaatepunktist rõõmustav, kuid tal jagus ka erakonna esimehe Lööfi suhtes kriitikat.

«Annie Lööfi käitumine muutub aina arusaamatumaks,» lausus ta Aftonbladetile. «Hääletades maha nii Ulf Kristerssoni (Moderaatide esimees – toim) kui ka Stefan Löfveni, ei jää talle palju alternatiive alles. Tänane otsus on viinud meid märkimisväärselt lähemale erakorralistele valimistele ja see on tervitatav.»