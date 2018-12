Macron püüab oma pöördumises maandada kollavestide proteste

17. novembril alanud meeleavaldused olid esmalt suunatud kütuseaktsiisi tõusu vastu, kuid on nüüd laienenud protestiks üldise elukalliduse ja Macroni vastu. Kolme nädala jooksul toimunud meeleavaldustel on Pariisis ja mujal puhkenud vägivald ning rängalt kannatada on saanud ka Prantsusmaa majandus.