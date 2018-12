Peaminister May saatus ei selgunud

Eile pärastlõunal hakkasid Briti meedias ringlema anonüümsete valitsuskabineti liikmete väited, et tänaseks paika pandud hääletus parlamendis lükatakse edasi. Mõni tund hiljem kinnitas seda parlamendi ees ka May ise.

«[Iirimaa ja Põhja-Iirimaa] varuplaanile on laialdane ja sügav vastuseis. Kui korraldaksime nüüd hääletuse, kaotaks see suurelt. Seega lükkame homseks (tänaseks – toim) planeeritud hääletuse edasi, et mitte lõhestada seda koda,» teatas peaminister eile rahvasaadikutele.