May sõidab Haagi ja Berliini Brexiti-kõnelusi pidama

May külastab kõigepealt Haagi, kus ta kohtub Hollandi peaministri Mark Ruttega. Seejärel suundub ta Berliini kõnelustele Saksa kantsleri Angela Merkeliga.

"Ma arutan nendega selgeid muresid, mida see koda on väljendanud," ütles May esmaspäeval Briti parlamendile.

Ta teatas esmaspäeval, et lükkab edasi teisipäevaks kavandatud hääletuse Brexiti leppe üle parlamendi alamkojas.

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk hoiatas seepeale, et Euroopa Liit ei kavatse avada uuesti läbirääkimisi novembris saavutatud kokkuleppe üle. Ta lisas, et EL on siiski valmis arutama, kuidas aidata kaasa leppe ratifitseerimisele Briti parlamendis.

Ta lisas, et EL-i liidrid arutavad Brexitit erikohtumisel neljapäeval, alustades varem kavandatud tippkohtumist Brüsselis, millel osaleb ka May.

May on läinud kuul Brüsselis kokku lepitud lahkumisleppe tõttu silmitsi suure mässuga omaenese konservatiivses erakonnas, ent ka opositsiooniparteid on rivistunud tema vastu.