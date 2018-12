Kollavestid ei taltu: protestijad süüdistavad Macroni hiljaks jäänud ülbes bluffis

«Rumalus», «paroodia», «bluff», «piisk meres» olid esimesed reaktsioonid Macroni kõnele, milles ta lubas tõsta miinimumpalka 100 euro võrra kuus, loobuda plaanist tõsta pensionäride makse ja rakendada teisi rahanduslikke meetmeid.

Prantsusmaa lõunaosas Le Boulou linnas kogunes eile õhtul umbes 150 kollavesti ringristmikule ja kuulas tähelepanelikult presidendi kõnet.

«Ta püüab teha piruetti, et uuesti jalad alla saada, kuid näeme, et ta ei ole siiras. See on trikk,» ütles automehhaanikuna töötav Jean-Marc.

«Jõuluvana kott on tühi,» naeris Hubert.

«See on kõigest näitemäng meediale. Tühised meetmed, mis näivad peaaegu provokatsioonina,» ütles kahe nädala eest kollavestidega liitunud 55-aastane rattamehhaanik Thierry. «See on kino, see ei lahenda sisulisi probleeme,» ütles ta ja lubas, et kollavestid jätkavad lahingut.

Vähem kui tund pärast presidendi kõnet oli Prantsuse tollipunkti A9 tegevus piiril Hispaaniaga täielikult halvatud, ütles AFP fotograaf.

«Võib-olla kui Macron oleks pidanud selle kõne kolm nädalat tagasi, oleks see liikumist rahustanud, kuid nüüd on liiga hilja,» ütles Rennes´i kollavestide liige, 34-aastane Gaetan. «Meie jaoks on see kõne rumalus.»

Süüdistused halvas näitemängus

Prantsusmaa loodeosas Le Mansi linna lähedal kiirtee A28 lõpus Montabonis oli kollavestide reaktsioon presidendi sõnavõtule samuti põlastav.

«Inimesed on palunud tal tagasi astuda ja tema paneb plaastreid kolmanda astme põletustel… See on täielik rämps,» lausus kunstnik Pierrot.

Ida-Prantsusmaal Commercys oli kogunenud umbes 15 kollavesti kohvikusse, kus nad vaatasid Macroni kõnet aperitiivi juues ja friikartuleid süües. Presidendi sõnavõttu saatsid nende iroonilised vahelehüüded.

«Härra tunneb ennast kehvasti,» lausus norivalt 66-aastane pensionär Elisabeth, kui Macron möönis, et on osale inimestele liiga teinud.

«Oli ka aeg,» põrutas 30. eluaastates Damien. «Valetaja,» hõikas vahele üks naine.

«Teda hoitakse pantvangis, nii et ta puistab maha mõned leivapalukesed,» sõnas 35-aastane ametnik Jonathan.

Kollavestid vaatamas Emmanuel Macroni kõnet ühes kodus Gaillonis Prantsusmaal. FOTO: Philippe Wojazer / Reuters / Scanpix

Riigi lõunaosas Realmontis kogunesid kollavestid kogu Tarni departemangust ringristmikule, et panna sinna välja oma plakatid.

Riigi kaguosas Marseille´is nimetas pitsakokk Luc presidendi kõnet paroodiaks: «Ta teeb teatavaks tööandjate väljamakstavad lisatasud, kuid kuidas kavatsevad nad seda teha? Neil ei ole rohkem raha.»

Oli ka leplikke kollaveste

Mõned kollavestid nägid Macroni kõnes aga teadlikkust oma probleemidest.

«Tõus on 100 eurot. See ei ole tõesti halb,» ütles kollavestide eestkõneleja Erwan riigi loodeosas Rennes’i linnas. Ta ütles kommentaariks pensionäridele mõeldud meetmetele, kes teenivad alla 2000 euro kuus, et see annab neile pisut enam ja lisas, et aastalõpu lisatasu on väga hea.

«Ta rääkis isegi mõnedest suurfirmadest, mis ei maksa Prantsusmaal makse. Me loodame, et ta kavatseb ka selles suunas tegutseda,» sõnas Erwan.

Riigi kirdeosa Calais’ sadamalinna kollavestide liige Claude Rambour ütles, et presidendi kõnes oli häid ideid ja ehkki see on liiga hilja saabunud avalik vabandus, ei kavatse nad selle peale sülitada.

Prantsuse president Emmanuel Macron eile õhtul rahvale kõnet pidamas. FOTO: LUDOVIC MARIN-POOL / SIPA / SCANPIX

17. novembril alanud meeleavaldused olid esmalt suunatud kütuseaktsiisi tõusu vastu, kuid on nüüd laienenud protestiks üldise elukalliduse ja Macroni vastu. Kolme nädala jooksul toimunud meeleavaldustel on Pariisis ja mujal puhkenud vägivald ning rängalt kannatada on saanud ka Prantsusmaa majandus.

Protestijad lubavad jääda barrikaadidele, kuniks nende nõudmised on täidetud.

Kui Macron 2017. aasta mais presidendiks valiti, siis ta lubas anda hoogu Prantsusmaa takerdunud majandusele ning eirata tänaval protestijate nõudmisi.

Eelmisel nädalal aga lubas valitsus tühistada plaanitud kütuseaktsiisi tõusu, mis kollavestide meeleavaldused läitis. Aktsiisitõusu eesmärk oli vähendada fossiilkütuste osakaalu prantslaste energiatarbimises.