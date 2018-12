Tai hunta tühistas valimiste eel kampaaniakeelu

Hunta on otsustanud muuta või kaotada seadused, mis võivad takistada kampaaniategevust enne valimisi, lisatakse dokumendis.

Sõjaväe üks esimesi otsuseid võimuhaaramise järel oli igasuguse poliitilise tegevuse keelustamine, et kindlustada võim riigis, mis on tuntud oma lärmaka ja sageli ka vägivaldse tänavapoliitika poolest.

Hunta on moodustanud enne valimisi oma erakonna ja on püüdnud meelitada sellesse rivaalide, muuhulgas kukutatud endise võimupartei Pheu Thai liikmeid.

Pheu Thai on Shinawatra poliitklanni erakond, mis on võitnud riigis kõik valimised alates 2001. aastast. Endised peaministrid Thaksin ja Yingluck Shinawatra elavad mõlemad eksiilis.

Seekord on hunta astunud samme, tagamaks, et Shinawatradega seotud erakonnad ei saavutaks valimistel suurt edu.