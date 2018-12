Juncker välistas uued läbirääkimised Brexiti-leppe üle

Juncker ütles Strasbourgis Euroopa Parlamendile ees, et uuteks läbirääkimisteks lahkumisleppe üle puudub igasugune ruum.

Euroopa Komisjoni president toonitas, et Briti valitsusega saavutatud lepe on parim võimalik ja ainus lepe.

Luksemburgi ekspeaministri sõnul on samas piisavalt aruteluruumi, kui seda targalt kasutada, täiendavatele selgitustele ja tõlgendustele lahkumislepet avamata.

Tänaseks kavandatud parlamendihääletuse Brexiti leppe üle edasi lükanud Briti peaminister Theresa May peab parasjagu Haagis ja Berliinis Hollandi peaministri Mark Rutte ja Saksa kantsleri Angela Merkeliga kõnelusi Brexiti leppe päästmise üle.

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk hoiatas eile, et Euroopa Liit ei kavatse avada uuesti läbirääkimisi novembris saavutatud kokkuleppe üle. Ta lisas, et ühendus on siiski valmis arutama, kuidas aidata kaasa leppe ratifitseerimisele Briti parlamendis.