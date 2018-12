Pooled Moldova elanikud sooviks riigist lahkuda

Nende inimeste arv, kes ei soovi Modlovast lahkuda on langenud mulluselt 48 protsendilt nüüdseks 40 protsendile.

Paljud on mures õigusriigi toimimise pärast. Üle 60 protsendi moldovlastest ei usu, et kui nende lähedased peaks sattuma kohtu ette, koheldaks neid seal õiglaselt. Vaid kolm protsenti küsitletutest arvas, et kohtud langetavad õiglasi otsuseid.