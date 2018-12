Egiptus keelas protestide hirmus kollaste ohutusvestide müügi

Julgeolekuametnikud ja edasimüüjad kinnitasid, et ohutustoodetega kauplejatele on antud korraldus mitte müüa kollaseid ohutusveste lihtsalt tänavalt sisse astuvatele klientidele. Ohutusveste tohib müüa vaid ettevõtetele, kuid nendegi puhul peab politsei esmalt tehingu heaks kiitma.

Keelu rikkujaid on kavas karistada, kuid ametnikud ei täpsustanud, kuidas täpselt.

Kuus Kairo kesklinnas ohutusvahendeid müüvat poodi kinnitasid AP-le, et nemad kollaste vestidega enam ei kauple. Kaks poodi vesti müümisest keeldumist ei põhjendanud, neli poodi aga kinnitasid, et politsei ei luba neil enam ohutusvestidega kaubelda.

«Tundub, et nad ei taha, et keegi teeks sama, mida tehakse Prantsusmaal,» arvas üks müügimees.

«Politsei tuli siia paar päeva tagasi ja ütles, et me lõpetaks nende müügi. Kui küsisime miks, ütlesid nad, et täidavad korraldust,» selgitas teine.