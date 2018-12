Soome kohus vahistas rahvuskaaslase tapmises kahtlustatavana kaks Eesti kodanikku

Politsei kahtlustab 1981. aastal sündinud naist ja 1986. aastal sündinud meest 56-aastase mehe tapmises ja röövimises. Nii kahtlustatavad kui ka ohver on Eesti kodanikud.

Juhtumit uuriva Soome kriminaalpolitsei komissar Mikko Minkkinen ütles telekanali MTV uudistele , et üks kahtlustatavatest ja tapetud mees elasid alaliselt Soomes. Üks tapmises kahtlustatavatest oli Soomes tuttavatel külas.

Minkkinen lisas, et praegustel andmetel olid tapmises kahtlustatavad ja nende ohver omavahel tuttavad.

Juhtunu raudteejaama turvakaamera. Komissar Minkkinen märkis, et turvakaamera salvestis on oluline tõend kuriteo uurimisel ning sellelt on sündmuste areng hästi näha.