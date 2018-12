Taavi Toom: Brexit on nagu kokkukasvanud ronitaimede lahtiharutamine

Briti valitsus on öelnud, et tänane lahkumislepe on parim võimalik lepe, mida on võimalik Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel saavutada. Parlamendis on eriarvamusi, kuid parlament ei ole oma lõplikku otsust veel öelnud. Rõhutan, et Suurbritannia ja Euroopa Liit ei otsi praegu seda teed, kuidas seda rasketel ja keerulistel läbirääkimistel kokku lepitud paketti uuesti avada. Praegu otsitakse pigem lisatagatisi ja poliitilisi sõnumeid, mis aitaksid seda lahkumislepingut parlamendis ratifitseerida. Milliseks häälte jaotus parlamendis kujuneda võib, seda on mul täna väga raske öelda.

Euroopa Kohus andis väga selge signaali. Vaadake britid, kui te nüüd tõesti tahate siiski Euroopa Liitu jääda, siis selleks ei ole vaja Euroopa Liidu liikmesriikide nõusolekut ja te saate sellest Brexitist üsna lihtsalt välja hüpata. Samas Ühendkuningriik ei saa ju seda teha, rahvahääletus on olnud.

Tegemist on enneolematu olukorraga Euroopa Liidu ajaloos, varem ei ole ükski liikmesriik ju ühendusest lahkunud. On küll lahkunud mõne liikmesriigi osa, näiteks Taani puhul me teame, et Gröönimaa ei ole enam Euroopa Liidus. Ajaloost on aga teada liikmesriike, kes on esitanud avalduse ühendusse astumiseks ja on selle tagasi võtnud ilma, et oleks toimunud rahvahääletust. Nii tegi Malta 1990. aastatel, kus oli ka hästi tasavägine pooldajate ja vastaste hulk sõltuvalt parasjagu võimul olnud valitsusest.

On tervitatav ja tänuväärne, et meil on Euroopa Kohtu otsus, kuid Briti valitsus on väga selgelt öelnud, et nemad seda teed ei lähe. Praegu ei ole juttugi selle Euroopa Liidu lepingu artikkel 50 (liidust välja astumist reguleeriv akt – autor) käivitanud lahkumiskirja tagasivõtmisest. Praegu arutatakse Briti parlamendis ja poliitikas selle üle, millise mudeli järgi see toimub: kas kokkulepitud lahkumismudeli järgi või ilma selleta.

Siis ikkagi Brexit, mitte no Brexit?

Jah, Brexit, küsimus on, millise mudeli alusel. On mingid teoreetilised võimalused, mis võivad viia uue rahvahääletuseni, aga see ei ole praegu aktuaalne.

Mida Brexit eestlastele kaasa toob? Kümned Eesti ettevõtted on viinud oma peakorteri Londonisse, mis on Euroopa ja ka maailma üks suuremaid finantskeskusi. Mis nendega juhtub?

Eesti, kõigi liikmesriikide ja Suurbritannia ühistes huvides on, et lahkumine Euroopa Liidust toimuks korrastatult ja kokkulepitud alustel. Lahkumislepe näeb ette ka seda, et järgmise aasta märtsi lõpust alates kuni 2020. aasta lõpuni tuleb üleminekuperiood, mil kõik praegused reeglid jäävad kehtima ainsa vahega, et Suurbritannia ei istu liikmesriikidega ühise laua ääres. Kui nüüd juhtub nii, et Suurbirtannia lahkub ilma praeguseks juba kokku lepitud lahkumislepinguta, siis on olukord hoopis teistsugune ja võimalus segadusteks suureneb. Selleks võimaluseks peaksid valmistuma nii liikmesriigid kui ettevõtted.