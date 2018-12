Airiston Helmi asjus Soomes vahistatud eestlane pääses trellide tagant

Kriminaaluurija Tomi Taskila ei soostunud küll ütlema, kumb meestest vahi alt vabastati, kuid Päris-Soome maakonna kohus kinnitas Yle andmeid, et tegu oli Eesti kodanikuga.

Teise kahtlustatava kinnipidamine on politsei väitel vajalik, et ta ei saaks mõjutada uurimise käiku. Lisaks peljatakse, et Vene kodanik võib vabaks saades vältida õiguse mõistmist.